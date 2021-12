Trotz Krise: Barca vor Verpflichtung von Spanien-Jungstar Torres

Der Wechsel des spanischen Nationalstürmers Ferran Torres von Manchester City zum kriselnden FC Barcelona ist Medienberichten zufolge perfekt. Die Ablösesumme für den 21-Jährigen sei mit 55 Millionen Euro plus zusätzlicher Zahlungen in unbekannter Höhe vereinbart, berichtete die Zeitung Mundo Deportivo unter Berufung auf Informationen aus beiden Klubs. Das Sportblatt AS schrieb von 47 Millionen.