Traum-Einstand von Ex-Rapid-Stürmer Fountas in der MLS

Fountas hatte seinerzeit für Rapid 91 Pflichtspiele bestritten und dabei 45 Treffer erzielt, war mit seinem Verhalten in den Wochen vor dem Wechsel in die USA aber bei den Hütteldorfern in Ungnade gefallen. "Er hätte der großen Rapid-Familie in bester Erinnerung bleiben können, leider hinterlässt sein Verhalten in den letzten Wochen aber einen sehr schalen Beigeschmack", meinte Sportdirektor Zoran Barisic damals.