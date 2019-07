Transfers: Salzburg, Rapid und Co. agieren zurückhaltend

Die Klubs könnten in den ersten Wochen nach dem Ligastart am Wochenende noch nachbessern. Das Sommer-Transferfenster schließt heuer am 2. September um 24.00 Uhr. "Ich bin sicher, dass alle Vereine noch Augen und Ohren offen haben", vermutete Admira-Trainer Reiner Geyer, der in seiner Meinung nicht alleine war. "Nach drei, vier Runden kann sich schon noch etwas ändern, da wird die eine oder andere Mannschaft noch reagieren", meinte auch Mattersburgs Franz Ponweiser.

Salzburg nahm mehr als 50 Millionen Euro ein

Die Maßstäbe bei Ein- und Verkäufen legte wie gewohnt Salzburg. Die Mozartstädter nahmen durch die Wechsel von Munas Dabbur (um kolportierte 15 Mio. zum FC Sevilla), Hannes Wolf (12 Mio. zu Leipzig), Stefan Lainer (12 Mio. zu Mönchengladbach) und Xaver Schlager (15 Mio. zu Wolfsburg) mehr als 50 Millionen Euro ein. Dazu kamen noch "kleinere" Transfers wie jener von Igor (3 Mio. zu SPAL Ferrara). Sportdirektor Christoph Freund musste sich deshalb anfangs auch Kritik gefallen lassen.

Mit Kristensen kam von Ajax Amsterdam schließlich ein neuer Rechtsverteidiger. Fünf Millionen Euro soll Salzburg für den 22-jährigen dänischen Nachwuchs-Teamspieler bezahlt haben. Unter dem Radar blieben freilich jene Summen, die in mögliche Stars der Zukunft gesteckt wurden. Für die beiden 16-Jährigen Maurits Kjaergaard und Benjamin Sesko gab der Meister jeweils um die drei Mio. Euro aus. Reifen werden die Teenager vorerst beim FC Liefering.