Salzburg verpflichtet einen Ajax-Reservisten

Kristensen war vor eineinhalb Jahren mit großen Vorschusslorbeeren vom FC Midtjylland zum niederländischen Rekordmeister gekommen. Der damals 20-Jährige unterzeichnete auch einen Viereinhalb-Jahres-Vertrag. Der Durchbruch gelang ihm aber nicht. Der Däne kam auf gerade 27 Einsätze, 20 davon in der niederländischen Ehrendivisie.

Aber immerhin kann der Verteidiger auch einen Einsatz in der Champions League vorweisen. In der vergangenen Saison wurde Kristensen beim 2:0-Auswärtssieg von Ajax bei AEK Athen kurz vor Schluss eingewechselt. Damit ist er neben Andre Ramalho der einzige Spieler im Salzburger Kader, der bereits Erfahrung in der europäischen Eliteliga hat, für die sich Österreichs Serienmeister in dieser Saison ja das erste Mal qualifizieren konnte.