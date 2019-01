Transfer: Hannes Wolf wechselt von Salzburg zu Leipzig

Den Wechsel von Hannes Wolf zum deutschen Red-Bull-Klub kann Salzburg nicht mehr dementieren. Der 19-Jährige nützt eine Ausstiegsklausel in seinem bis Sommer 2020 laufenden Vertrag und wird ab dem kommenden Sommer für den deutschen Bundesligisten spielen. Österreichs Serienmeister hätte den Transfer also nicht verhindern können.

Dass Wolf, der erst seit dieser Saison absoluter Stammspieler bei den Salzburgern ist, Leipzig als den nächsten Schritt in seiner Karriere wählt, kommt einigermaßen überraschend. „Das nervt uns alle, wenn immer vom großen Bruder Leipzig gesprochen wird. Diese Phase, dass jeder von uns nach Leipzig gehen will, ist lange vorbei“, hatte der noch 19-Jährige erst Ende November kurz vor dem zweiten Red-Bull-Europa-League-Duell in der Kleinen Zeitung erklärt.