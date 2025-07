Transfercoup: Feldhofer wechselt nach Hartberg

Nikolaus Feldhofer, der Sohn von GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer, ist zu den Oststeirern gewechselt. Der 18-Jährige spielt im defensiven Mittelfeld, er wurde in der Akademie von Red Bull Saluburg ausgebildet. In Hartberg ist er für die zweite Mannschaft in der steirischen Landesliga eingeplant.