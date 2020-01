Trainingslager in Belek: Rapid und Austria waren gefordert

Rapid-Trainer Didi Kühbauer fuhr mit 30 Mann in das Trainingslager nach Belek in die Türkei. Der Neuzugang der Grün-Weißen, Ercan Kara, ist ebenfalls schon mit von der Partie. Der großgewachsene Österreicher (1,92 Meter) wechselte von Horn nach Wien. Bereits gestern am 29.01 bestritten die Wiener ein Testspiel-Doppel. Das erste Testspiel spielten die Wiener gegen Odense BK. Die Rapidler baten eine enttäuschende Leistung, die Partie endete mit einem torlosen Unentschieden.

Zwei Stunden später duellierten sich die Grünen in einem Testspiel mit FK Vojvodina. Die Hütteldorfer traten mit der zweiten Mannschaft an und unterschätzten die stark spielenden Serben, die 2:0 gewannen. Die Rapidler werden die letzten Tage in Belek noch mit Therapien und Training verbringen.