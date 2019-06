Tottenhams Sissoko: Die tragische Figur des CL-Endspiels

Es war der entscheidende Moment in einem an großen Momenten armen Endspiel der Königsklasse. Nach etwas mehr als zwanzig Sekunden Spielzeit streckte Tottenham-Spieler Moussa Sissoko in einem Duell mit Liverpool-Stürmer Sadio Mané seinen Arm unüberlegt weit aus, prompt traf ihn der Ball – der folgende Elfmeter sollte die Partie entscheiden.

Es dauerte nicht lange, bis im Internet die ersten Vergleiche mit Loris Karius gezogen wurden. Der deutsche Tormann hatte mit seinen Patzern im Finale der Vorsaison Liverpool den Titel gekostet. Er sollte keine Zukunft mehr haben an der Anfield Road.

So schlimm dürfte es für Sissoko nicht kommen. Der 29-jährige Franzose ist ein wichtiger Bestandteil im Spiel der Londoner.