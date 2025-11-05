Tottenham-Kicker von Spielerberater mit Waffe bedroht

Entsprechende Medienberichte bestätigte der Klub aus London in einer Stellungnahme, aus der unter anderem die BBC zitierte. „Wir haben Destiny und seine Familie seit dem Vorfall unterstützt und werden das weiter tun. Da es sich um eine juristische Angelegenheit handelt, können wir nicht weiter kommentieren“, hieß es.

Anfang der Woche hatten britische Medien davon berichtet, dass ein Fußballprofi bedroht wurde. Der Vorfall soll sich den Berichten zufolge Anfang September zugetragen haben. Die Polizei hatte mitgeteilt, am 8. September sei ein 31 Jahre alter Mann festgenommen worden und in der Zwischenzeit auf Kaution auf freiem Fuß.