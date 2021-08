Torfestival zum Pokal-Auftakt: Bayern schlagen Bremer SV mit 12:0

Deutschlands Meister Bayern München ist am Mittwoch in einem Nachtragsspiel mit einem 12:0 (5:0)-Kantersieg beim Fünftligisten Bremer SV in die nationale Cup-Saison gestartet. Eric Maxim Choupo-Moting erzielte mit vier Toren ein Drittel der Treffer. Jamal Musiala war zweimal erfolgreich. Je einmal trafen Malik Tillman, Leroy Sane, Michael Cuisance, Bouna Sarr und Corentin Tolisso. Dazu kam ein Eigentor, die Gastgeber verzeichneten auch eine Rote Karte (77.).