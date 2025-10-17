Freier Eintritt für "Pizzabäcker": Gegner häkelt Polster-Klub

Ganz fein hat er es nicht aufgenommen. Den 10:0-Sieg der Österreicher gegen San Marino samt den vier Treffern von Marko Arnautovic . Mit diesen wurde Toni Polster seinen Torrekord los.

Der einstige Goalgetter holte just zum Seitenhieb aus: "San Marino ist keine Nationalmannschaft, das ist eine Auswahl an Pizzabäckern."

Der SV Horn kontert nun auf originelle Weise. Denn am heutigen Freitag gastiert Trainer Polster mit seiner Wiener Viktoria (19.30 Uhr) in der Regionalliga Ost im Waldviertel. Beim "Pizzabäcker-Dummy-Zielschießen" in der Halbzeit-Pause gibt es tolle Preise zu gewinnen. Wer zudem in einer Pizzabäcker-Verkleidung kommt, erhält freien Eintritt.