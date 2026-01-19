Fußball

Schmerzvoller Abgang bei Sturm: Horvats Wechsel auf die Insel dürfte fix sein

Horvat wurde mit Sturm bisher zweimal Meister.
Laut Sky hat der slowenische Mittelfeld-Zauberer bereits den Medizincheck beim Zweitligisten Bristol absolviert. Eine Einigung über den Wechsel im Sommer soll erzielt worden sein.
Von Harald Ottawa
19.01.26, 18:10

Erst vor wenigen Tagen hat Sturm den Schweizer Mittelfeldspieler Ryan Fosso verpflichtet. Nun dürfte der Abgang von Tomi Horvat im Sommer so gut wie fix sein - zumindest laut Sky-Informationen. 

Nach Chukwuani: Meister Sturm droht der nächste herbe Verlust

Nach Sky-Informationen hat der slowenische Mittelfeldmann den Medizincheck beim englischen Championship-Club Bristol schon absolviert. Eine Einigung wurde bereits erzielt, ein Vorvertrag noch nicht unterzeichnet. Bei Bristol City trifft Horvat auf seinen ehemaligen Teamkollegen Fally Mayulu, der sich bei den Grazer nicht durchsetzen konnte, und den ehemaligen Salzburg-Coach Gerhard Struber. 

