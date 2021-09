Titelverteidiger Palmeiras erneut im Finale der Copa Libertadores

Im zweiten Halbfinale ist Flamengo Rio de Janeiro am Mittwoch nach einem 2:0 im Hinspiel bei Barcelona SC Guayaquil in Ecuador zu Gast. Das Finale ist für den 27. November im Estadio Centenario in Uruguays Hauptstadt Montevideo angesetzt. Im Jänner hatte Palmeiras im Maracana-Stadion in Rio seinen zweiten Copa-Libertadores-Titel nach 1999 erobert. Der Klub hatte sich damals in einem rein brasilianischen Finale gegen den FC Santos durchgesetzt.