Tirol-Coach Silberberger: "Diese Woche kann schmerzhaft werden"

Bei der Rückfahrt aus Graz hatte Thomas Silberberger viel Zeit zum Nachdenken. Und nicht zum ersten Mal musste der Trainer von Aufsteiger WSG Tirol feststellen. "Wir haben wieder Lehrgeld gezahlt." Schon nach der 2:3-Auswärtsniederlage in Altach hatte Silberberger die Naivität seiner Mannschaft in gewissen Situationen kritisiert, nach dem 0:2 gegen Sturm schlug er nun ähnliche Töne an. "Der Gegner ist viel zu billig zu zwei Toren gekommen, das war von unserer Seite einfach zu wenig."