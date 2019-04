Thorsten Schick: Ein Meistertitel zum runden Jubiläum

Es ist dann leider doch nicht so gekommen, wie Thorsten Schick und seine Kollegen sich es ausgemalt hatten. Denn auf dem Weg zum erneuten Meistertitel für die Young Boys aus Bern wurde der FC Basel zum großen Spielverderber. "Ich würde mir wünschen, dass wir nicht auf der Couch Meister werden", hatte der Steirer vor diesem Spieltag gemeint. Prompt spielte der erste Verfolger FC Basel am Samstag gegen Schlusslicht Grasshoppers Zürich nur 0:0 und machte damit die erfolgreiche Titelverteidigung von YB Bern perfekt. Die Berner liegen vor ihrem Auswärtsmatch an diesem Sonntag gegen den FC Zürich uneinholbar mit 22 Punkten vor der Elf des ehemaligen österreichischen Teamchefs Marcel Koller. Noch nie zuvor hat sich ein Klub in der Schweiz so früh den Meistertitel sichern können.

Thorsten Schick darf sich nicht nur über den zweiten Meistertitel in Folge freuen. Der 28-Jährige absolviert gegen den FC Zürich auch sein hundertstes Spiel im Trikot der Young Boys.

Herr Schick, wie emotional ist dieser Titelgewinn?

Es ist natürlich ein wenig anders als im Vorjahr. Damals war überall in der Stadt die Sehnsucht zu spüren, erstmals seit 1986 Jahren wieder den Titel nach Bern zu holen. Und irgendwie war das vor einem Jahr auch für uns Spieler nicht ganz greifbar und schwer zu realisieren. Jetzt hat sich der Titel in Wahrheit schon lange abgezeichnet, weil wir einfach eine sehr erfolgreiche Saison spielen und den Vorsprung immer weiter ausgebaut haben.