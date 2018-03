Test in Berlin: Brasilien zwischen Trauma und Wirklichkeit

Es gibt Niederlagen, die sich tief in das Gedächtnis der Anhänger brennen und eine ganze Fußballnation regelrecht in Schockstarre versetzen können. Für Österreich war das 0:1 gegen die Färöer 1990 so eine schmerzhafte Niederlage, an die sich noch Generationen von Fußballfans mit Schrecken erinnern werden. Für die Brasilianer war das 1:7 gegen Deutschland im Semifinale der Weltmeisterschaft im eigenen Land so ein traumatisches Ereignis, das jeder im Land am liebsten aus dem Gedächtnis und aus den Geschichtsbüchern streichen würde.

Wie tief der Stachel immer noch sitzt, welchen Wirkungstreffer der amtierende Weltmeister gegen den Rekordchampion gelandet hatte, wird knapp vier Jahre später deutlich. Vor dem Testspiel zwischen Deutschland und Brasilien in Berlin (20.45 Uhr, live ZDF ) gab es kein anderes Gesprächsthema als dieses historische Ergebnis von Belo Horizonte.