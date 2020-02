Teenager als Millionenware: Die Top-Elf des 2000er-Jahrgangs

Im Jahr 2016 haben die Ersten 2000er im Profifußball Einzug gehalten. Mancher Pionier konnte das Versprechen der Jugend aber nicht ganz halten. Der Erste 2000er in einem Nationalteam war Vincent Thill, den Europas Großklubs umworben haben.

Der Luxemburger ist mit 12 in den Nachwuchs von Metz gekommen, der ihn im Sommer an Orleans, Letzter in der zweiten Liga, verliehen hat. Callum Styles wurde gefeiert als "English football’s first player to be born in 21st century", nachdem er beim Drittligisten Bury eingewechselt worden war. Im Jänner ging er zu Zweitligst Barnsley.

Dieses Jahr werden aus den Teenagern Twens – der KURIER präsentiert seine subjektive Elf der 2000er.

Vinicius Junior

Ein Jungbrunnen von Real Madrid ist der Teuerste seiner Generation. Die Spanier haben damals für den 16-Jährigen, der erst mit 18 spielen durfte, 45 Millionen Euro Ablöse und 16 Millionen an Berater und Familie bezahlt. Später kamen noch Rodrygo (Jahrgang 2001) und Reinier (Jahrgang 2002) zur Brasilianer-Sammlung von Real dazu.