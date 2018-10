Teamchef Franco Foda gehen die Mittelfeldspieler aus

Julian Baumgartlinger ist nicht nur Kapitän des Nationalteams, sondern im defensiven Mittelfeld auch gesetzt. Aber der Leverkusen-Legionär ist schon länger verletzt, fehlte schon gegen Schweden und in Bosnien. Dort waren David Alaba und Florian Grillitsch dabei. Noch. Denn Alaba, zuletzt in Bosnien Kapitän, zog sich bei der Bayern-Niederlage einen Muskelfaserriss zu. Und gestern sagte auch Florian Grillitsch ab. Der Hoffenheim-Legionär leidet an einer Innenbandzerrung im rechten Knie. Franco Foda holte Leipzig-Spieler Konrad Laimer ins Teamcamp.

Teamchef Franco Foda erwies sich in den bisherigen acht Spielen seiner Ära aber durchaus als Freund der taktischen Flexibilität, sowohl in der Grundausrichtung, als auch variabel während der Partien. Dennoch befand er zwei Systeme offensichtlich als besonders passend für seine Mannschaft. Je drei Mal schickte er sein Team in einem 3-4-3 (gegen Bosnien, Schweden und Slowenien) und in einem 3-4-2-1 (gegen Brasilien, Deutschland und Russland) aufs Feld.