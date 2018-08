Teamchef Foda holt Strebinger und Stankovic ins ÖFB-Team

"Klare Idee"

Zum ersten Training bittet Foda am Montagabend im ÖFB-Teamcamp in Bad Waltersdorf, drei Tage später steigt in der Wiener Generali-Arena der Test gegen Schweden, für den bisher knapp 10.000 Tickets abgesetzt wurden. "Gegen einen WM-Viertelfinalisten zu spielen ist eine Herausforderung, doch ich habe immer betont, dass wir uns mit den Besten messen wollen", erklärte Foda.

Am 11. September erfolgt dann mit dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina in Zenica der Startschuss zur Nations League, in der auch Nordirland Gegner ist. "Es ist eine sehr interessante und ausgeglichene Gruppe. Beide spielen unterschiedlich - Bosnien versucht, mit kontinuierlichem Spielaufbau ins letzte Drittel zu kommen, Nordirland versucht es mit hohen Bällen. Ich habe schon eine klare Idee, wie wir gegen Schweden und Bosnien spielen wollen. Der Plan steht", meinte der ÖFB-Coach und betonte, dass die Nations League für ihn einen hohen Stellenwert habe. "Es geht um etwas, es gibt einen Wettbewerb, und darauf freuen wir uns."