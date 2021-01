Szoboszlai übersiedelte mit Schmerzen von Salzburg nach Leipzig

Neuzugang Dominik Szoboszlai wird dem deutschen Red-Bull-Klub Leipzig nicht für das Spitzenspiel in der deutschen Bundesliga am Samstag gegen Borussia Dortmund nicht zur Verfügung stehen, sondern wochenlang ausfallen. "Ich habe Adduktorenprobleme, die hatte ich auch schon in Salzburg. Ich habe längere Zeit mit Schmerzmitteln gespielt.Trotzdem schaue ich nach vorne, will so schnell wie möglich zurückkommen", sagte der Ungar am Dienstag bei seiner Vorstellung in Leipzig.