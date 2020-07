Suche beendet: Peter Stöger wird neuer Austria-Trainer

Nach dem Abgang von Christian Ilzer und dessen Wechsel zu Sturm Graz wurde lange darüber spekuliert, ob denn Austria-Sportvorstand Peter Stöger in die Bresche springen würde. Nun ist es fix: Stöger schlüpft bei den Wienern in eine Doppelfunktion. Wie der Bundesligist am Freitag bekannt gab, wird Stöger in der kommenden Saison als sportlicher Leiter und Cheftrainer der ersten Mannschaft fungieren.