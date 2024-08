Auftakt-Niederlage im Derby: Dämpfer für Vizemeister Stuttgart

Das Trainerdebüt verlief für Neo-Coach Schuster dann allerdings erfreulich. Im Derby gegen Vizemeister Stuttgart feierte Freiburg (mit den beiden Österreichern Junior Adamu und Philipp Lienhart in der Startelf) einen 3:1-Heimerfolg. Dabei waren die Stuttgarter bereits nach zwei Minuten mit 1:0 in Führung gelegen, gaben das Spiel aber aus der Hand.

Es ist kein leichtes Amt, das Julian Schuster im Sommer in Freiburg angetreten ist. Immerhin genoss sein Vorgänger Christian Streich über die Stadt hinaus Kultstatus und hatte zwölf Jahre lang beim Verein erfolgreich das Sagen.

Der Freiburger Erfolg war die einzige Überraschung in der ersten Runde. Auch wenn sich RB Leipzig gegen Bochum zu einem 1:0-Heimsieg mühte. Beim Team von Marco Rose stand ÖFB-TeamspielerNicolas Seiwald in der Startelf, Baumgartner wurde erst im Finish eingewechselt.

Perfekt verlief das Debüt von Alexander Prass, der im Sommer von Sturm zu Hoffenheim gewechselt ist und gleich ein Fixleiberl hatte. Dank drei Treffern von Kramaric gelang gegen Aufsteiger Kiel ein 3:2-Erfolg.

Zwei Ex-Rapidler kamen ebenfalls zu ihrer Bundesliga-Premiere. Allerdings jeweils nur als Joker: Marco Grüll, der von Hütteldorf zu Werder Bremen ging, wurde beim 2:2 in Augsburg in der 81. Minute eingewechselt. Leopold Querfeld, der bei Union Berlin angeheuert hat, kam beim 1:1 in Mainz sieben Minuten vor Schluss aufs Feld.