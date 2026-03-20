Fußball

SturmEcho öffnet Archiv: 58 Jahre Sturm-Geschichte auf einen Klick

Insgesamt sind 13.874 SturmEcho-Seiten seit dem Jahr 1968 für Fußball-Fans einsehbar.
Harald Ottawa
20.03.2026, 15:53

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Sturm-Geschichte auf einen Blick.

Tradition verpflichtet. Und bereitet in diesem Fall Freude: Das SturmEcho, offizielles Magazin von Meister  Sturm Graz, geht innovative Wege: Nach einem mehrjährigen Digitalisierungsprozess wurden alle bisher erschienenen 390 Ausgaben (zu den 382 fortlaufend nummerierten Ausgaben kommen noch acht Sonderausgaben) des amtierenden österreichischen Meisters unter calameo.com/sturmecho online gestellt. 

Start bei Sturm: Lob für den Trainer, "Liebe" für einen Heimkehrer

Damit sind insgesamt 13.874 SturmEcho-Seiten seit dem Jahr 1968 für alle Fans des Grazer Traditionsvereins sowie für an der Fußballgeschichte interessierte Leserinnen und Leser einsehbar. Chefredakteur ist übrigens seit 1970 Fachmann Herbert Troger. 

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