SturmEcho öffnet Archiv: 58 Jahre Sturm-Geschichte auf einen Klick

Tradition verpflichtet. Und bereitet in diesem Fall Freude: Das SturmEcho, offizielles Magazin von Meister Sturm Graz, geht innovative Wege: Nach einem mehrjährigen Digitalisierungsprozess wurden alle bisher erschienenen 390 Ausgaben (zu den 382 fortlaufend nummerierten Ausgaben kommen noch acht Sonderausgaben) des amtierenden österreichischen Meisters unter calameo.com/sturmecho online gestellt.