SturmEcho öffnet Archiv: 58 Jahre Sturm-Geschichte auf einen Klick
Insgesamt sind 13.874 SturmEcho-Seiten seit dem Jahr 1968 für Fußball-Fans einsehbar.
Tradition verpflichtet. Und bereitet in diesem Fall Freude: Das SturmEcho, offizielles Magazin von Meister Sturm Graz, geht innovative Wege: Nach einem mehrjährigen Digitalisierungsprozess wurden alle bisher erschienenen 390 Ausgaben (zu den 382 fortlaufend nummerierten Ausgaben kommen noch acht Sonderausgaben) des amtierenden österreichischen Meisters unter calameo.com/sturmecho online gestellt.
Damit sind insgesamt 13.874 SturmEcho-Seiten seit dem Jahr 1968 für alle Fans des Grazer Traditionsvereins sowie für an der Fußballgeschichte interessierte Leserinnen und Leser einsehbar. Chefredakteur ist übrigens seit 1970 Fachmann Herbert Troger.
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