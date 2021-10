Sturm-Trainer Ilzer über die Doppelbelastung: "Das ist kein Alibi"

In einer bisher extrem erfolgreichen Saison setzte es für Sturm die erste schwarze Woche. Zuerst war PSV Eindhoven beim 1:4 in der Europa League eine Nummer zu groß, danach ging auch noch das Steirer-Derby in Hartberg mit 2:3 verloren.

Als in der ersten Ursachenforschung das Thema Müdigkeit aufgeworfen wurde, grätschte Christian Ilzer dazwischen. Der Sturm-Trainer betonte an seiner alten Wirkungsstätte: „Ich werde hier nicht sitzen und den Donnerstag als Alibi anführen. Weil dann geht nichts weiter.“

Klar ist, dass für die Grazer seit der vergangenen Länderspielpause so wie für Salzburg und davor schon für Rapid die englischen Wochen losgegangen sind. „Es ist eine Herausforderung für uns Coaches und die Spieler, aber eine Sache, mit der man sich konfrontieren muss.“

"Schnelleren Zyklus entwickeln"

Ilzer sieht seine Profis in Sachen Berufsauffassung gefordert: „Wir müssen einen schnelleren Zyklus im Kopf entwickeln.“ Heißt übersetzt: Sich noch schneller auf den knapp getakteten Spielrhythmus einzustellen, wie es Alltag für internationale Topteams ist.