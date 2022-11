"Kinderfußball": Sturm-Trainer Ilzer kritisiert den VAR scharf

Dass nach der bitteren Enttäuschung in Dänemark die Reise nach Vorarlberg nicht die höchsten Gefühle bei der Sturm-Elf hervorrief, konnte den Grazern niemand verdenken. Dass Trainer Ilzer und seine Jungs jetzt "nach vorne schauen" wollen, lag auf der Hand. Am Ende wurde es in Altach allerdings nur ein 1:1, das die Grazer nur bedingt freute.