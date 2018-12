Sturm schließt mit Heimsieg gegen WAC zu Top Sechs auf

Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg über den Wolfsberger AC hat Sturm Graz die Lücke zu den Top Sechs und damit dem Einzug in die Meisterrunde der Bundesliga geschlossen. Die Grazer verdrängten Hartberg von Platz sechs und liegen nur noch vier Zähler hinter Platz drei.

In einer über weite Strecken einseitigen Partie hatten die Grazer ihren Gegner in der Hand, Emeka Eze sorgte kurz vor der Pause für die verdiente Führung. Nach einem Platzverweis gegen WAC-Kapitän Michael Sollbauer spielten nur noch die Grazer, der eingewechselte Michael Lema (85.) und Otar Kiteishvili (88.) sorgten per Doppelschlag für den klaren Heimsieg.