Hiobsbotschaft für Sturm: Kiteishvili fehlt in Dänemark
Sturms georgischer Superstar Otar Kiteishvili wird in der Europa League bei Midtjylland aus familiären Gründen fehlen.
Das 2:0 in Salzburg brachte bei Sturm Graz wieder etwas Zuversicht. Die Grazer spielten sich bei den Bullen aus der Minikrise. Auch, weil Jon Gorenc Stankovic wieder von Beginn an dabei war, und auch weil Otar Kiteishvili eingewechselt wurde und der Mannschaft wieder zur Verfügung steht. Oder stand. Das gilt nicht für das Auswärtsspiel bei Midtjylland in der Europa League (Mittwoch, 21 Uhr).
Der zweifache Bundesliga-Spieler der Saison machte die Reise nach Dänemark nicht mit und flog stattdessen in der georgische Heimat. Familiäre Gründe sind für sein Fehlen ausschlaggebend.
