Hiobsbotschaft für Sturm: Kiteishvili fehlt in Dänemark

Das 2:0 in Salzburg brachte bei Sturm Graz wieder etwas Zuversicht. Die Grazer spielten sich bei den Bullen aus der Minikrise. Auch, weil Jon Gorenc Stankovic wieder von Beginn an dabei war, und auch weil Otar Kiteishvili eingewechselt wurde und der Mannschaft wieder zur Verfügung steht. Oder stand. Das gilt nicht für das Auswärtsspiel bei Midtjylland in der Europa League (Mittwoch, 21 Uhr).