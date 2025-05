Sturm-Coach Säumel: "Mehr Fingerspitzengefühl bei Schiedsrichter-Entscheidungen"

Sturm Graz kann in den abschließenden Heimspielen der Meistergruppe auf volle Unterstützung vertrauen. Der Schlager gegen Salzburg am Freitagabend (19.30 Uhr) ist ebenso ausverkauft wie die Partie gegen den WAC in der letzten Runde am 24. Mai. Gegen die Salzburger plant der im Vierkampf um den Meisterteller aktuell voranliegende Meister den nächsten Schritt zur Titelverteidigung. Aus den zuletzt in Unterzahl beendeten Partien wollen die Grazer gelernt haben.