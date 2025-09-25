Das war vielleicht der bitterste Abend in der Karriere von Oliver Christensen. Zwei Steirer-Tore sorgten für Sturms 0:2-Niederlage bei Midtjylland. Einen Ball schlug sich der Däne ins eigene Tor, beim zweiten Treffer sah er ebenfalls nicht gut aus. Besonders bitter: Christensens Familie und Freunde hatten zuvor extra Karten von ihm für das Spiel in Herning bekommen.

Vorwürfe gibt es von den Kollegen keine - im Gegenteil. Bei Sturm stärkt man Christensen den Rücken. „Oli hat unsere und meine volle Unterstützung. Fehler gehören bei Tormännern dazu. Er hat uns oft gerettet und wird es schon am Wochenende wieder besser machen“, erklärt Trainer Jürgen Säumel. Rückendeckung gab es auch von Stefan Hierländer: „Wir wissen, was wir an ihm haben, nämlich einen sehr verlässlichen Tormann.“ „Viele Aktionen haben wir gut verteidigt, zwei leider nicht. Auf diesem Niveau werden Fehler bestraft. Das ist bitter, aber so ist der Fußball“, sagt Mittelfeldspieler Jon Gorenc Stankovic und meint damit Christensens Vorderleute.