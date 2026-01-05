Laut Medium: Sturm soll den nächsten Slowenen im Visier haben

Fußball

Laut einem Medienbericht soll der dreifache slowenische Teamstürmer Nejc Gradisar das Interesse von Meister Sturm geweckt haben.
Von Harald Ottawa
05.01.26, 14:46
Sturm Graz soll an einer Verpflichtung des slowenischen Mittelstürmers Nejc Gradisar interessiert sein. Wie das ägyptische Medium „ahlysport“ berichtet, könnte Gradisar von den Steirern ausgeliehen werden. Auch das Onlinemedium "abseits.at" berichtete. 

Start bei Sturm: Lob für den Trainer, "Liebe" für einen Heimkehrer

Der 23-Jährige schlug zuletzt einen ungewöhnlichen Karriereweg ein und spielt seit einem Jahr beim ägyptischen Topklub Al-Ahly - dies aber nicht sehr erfolgreich. Nach einem starken Herbst bei Fehervar, wo er zuvor seine Fußballschuhe geschnürt hatte, kam er auch zu seinen bisher drei Länderspielen. 

Seine Trainer in den Nationalteams sind übrigens in Österreich sehr bekannt: Langzeit-Teamchef Matjaz Kek spielte bei Spittal und beim GAK, sein U21-Trainer Milenko Acimovic kickte von 2007 bis 2010 bei der Wiener Austria. 

Verstärkung für den Meister? Stürmerjuwel soll kommen

Auch Gradisars Landsmann Aldin Jakupovic weckte das Interesse der Grazer, an ihm sind auch deutsche Zweitligisten wie Hannover dran. 

Beim Meister sind mit Jon Gorenc Stankovic und Tomi Horvat bereits zwei Slowenen absolute Leistungsträger. 

