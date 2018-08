Sturm-Becherwerfer: "Es tut mir relativ leid"

"Es tut mir relativ leid für den Verein und für die ganze Sturm-Crew" - so entschuldigt sich jener Zuschauer, der am vergangenen Donnerstag mit einem Becherwurf im Spiel zwischen Sturm Graz und AEK Larnaka beinahe für einen Abbruch gesorgt hätte. Der Bierbecher traf den Schiedsrichterassistenten am Kopf und fügte ihm eine schwere Platzwunde zu. Youtuber Marco Wagner traf den Werfer, in einem Video entschuldigt sich dieser nun.

"Das mir das passiert ist, dass ich genau den Plastikbecher geschossen habe und dieser so deppert aufgekommen ist und den Linienrichter verletzt hat - das wollte ich auf keinen Fall machen." Er habe zahllose Nachrichten und Anrufe erhalten, nachdem er im TV gut zu identifizieren war.