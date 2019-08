Stöger: "Müssen Spieler mehr in die Verantwortung nehmen"

Spieler unter Beobachtung

"Wenn es einen Vorteil gibt, dann, dass wir Woche für Woche gezielt an den Komponenten arbeiten können", erklärte Ilzer im Rückblick auf das Aus im Europacup. Für den Unmut der Anhängerschaft habe man Verständnis. "Wir sind selbst nicht zufrieden." Ein Hoffnungsträger auf bessere Zeiten ist Alon Turgeman, der gegen die Admira im Finish kam und sein Können in mancher Aktion andeutete. Ilzer will den Druck von seinen zuletzt verletzten Akteuren nehmen: "Sie werden noch brauchen."

Ist der Steirer unumstritten, stehen die Profis jedenfalls unter Beobachtung. Sport-Vorstand Peter Stöger ließ im Sky-Interview vor dem Spiel keine Zweifel, dass die sportliche Leitung in den nächsten Wochen und Monaten genau schauen wird, "wer auch in schwierigen Situationen bereit ist und auf wen man sich verlassen kann". Er hielt fest, dass sich verschiedene Spieler unter verschiedenen Trainern nicht wie erwartet weiterentwickelt hätten. "Da stellt sich die Frage, ob es immer an den Trainern liegt oder wir die Jungs einfach mehr in die Verantwortung nehmen müssen."