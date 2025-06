Deal zu Pfingsten: Salzburg holt Ex-Teamkicker zurück

Der 39-fache ÖFB-Teamspieler wird den Bullen bereits beim Vorbereitungsstart auf die Club-WM am Montag zur Verfügung stehen. Das Turnier in den USA beginnt kommendes Wochenende, Salzburg steigt am 18. Juni ins Geschehen ein. „Dieser Schritt zurück in die Heimat ist für mich eine tolle Chance, bei etwas Großem dabei zu sein“, sagt Lainer. Sein Ziel sei es, alles dafür zu tun, dass der Klub wieder auf höchstem Niveau spiele. „Am besten in der Champions League.“

2019 gewechselt

Lainer war 2019 für kolportierte zwölf Millionen Euro nach Gladbach gewechselt, beim deutschen Bundesligisten in der vergangenen Saison aber nicht mehr Stammspieler.