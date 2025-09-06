Nach schwachem Start: Vienna trennt sich vom Trainer

Zweitligist Vienna beendet die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Mehmet Sütcü. Dieser Beschluss wurde gemeinsam mit dem Präsidium nach einer eingehenden Analyse des Saisonverlaufs betreffend die sportliche Leistung getroffen.

„Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, aber wir müssen nach vorne schauen und rasch Entscheidungen treffen, wenn wir den Eindruck haben, dass die Mannschaft nicht die Motivation und Leistung bringt, die wir von ihr kennen“, sagt Präsident Kurt Svoboda. Spätestens zum Trainingsauftakt am kommenden Dienstag wird der neue Cheftrainer präsentiert werden und die Verantwortung übernehmen.

Nach fünf Runden in der ADMIRAL 2. Liga zieht Österreichs ältester Fußballverein also die erste Konsequenz: Zwei Unentschieden und eine Pflichtspielniederlage in den vergangenen Partien führten zu einer umfassenden, sportlichen Neubewertung, deren Ergebnis die Trennung von Mehmet Sütcü war.