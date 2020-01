Staatsanwalt ermittelt: Schwere Vorwürfe gegen ÖFB-Teamspieler

Laut den Salzburgern Nachrichten wird gegen ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker wegen eines Vergewaltigungsverdachts ermittelt. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Salzburg der Zeitung.

Eine 26-Jährige hat Anzeige gegen den Legionär von RB Leipzig erstattet. Der Vorfall soll sich am 4. Jänner in Salzburg in einer Wohnung im Stadtteil Liefering ereignet haben. "Offenbar waren mehrere Personen in der Wohnung anwesend, es soll auch reichlich Alkohol im Spiel gewesen sein", schreiben die SN.

Der Anwalt des Teamspielers hatte bereits Akteneinsicht. In SN weist er die schweren Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurück. Den Trainingsstart in Leipzig versäumte der defensive Mittelfeldspieler, offiziell wegen einer Erkrankung. Für Stefan Ilsanker gilt die Unschuldsvermutung.