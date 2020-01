ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker im Visier der Chinesen

Stefan Ilsanker könnte bald der nächste österreichische Fußball-Teamspieler werden, der in China sein Geld verdient. Einem Bericht der deutschen Bild-Zeitung zufolge hat der 30-Jährige ein Angebot vom chinesischen Zweitligisten Shijiazhuang Ever Bright vorliegen. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldmannes bei RB Leipzig läuft im kommenden Sommer aus, zuletzt war Ilsanker beim deutschen Winterkönig nur zweite Wahl. In 17 Liga-Partien kam der Ex-Salzburger auf ganze 414 Einsatzminuten.

Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche schloss eine Freigabe für Ilsanker in dieser Transferperiode nicht aus. "Er hat es bei seinen letzten Einsätzen auf jeden Fall gut gemacht. Der Trainer verspricht aber keinem Spieler Spielzeit. Sollte er im Jänner auf uns zukommen, werden wir uns natürlich zusammensetzen", erklärte Krösche gegenüber der Bild-Zeitung.

Derzeit verdient mit Marko Arnautovic nur ein österreichischer Profi sein Geld in China. Der 30-Jährige stürmt für Shanghai SIPG.