St. Pölten entführt einen Zähler aus Hartberg

Beide Teams waren nach den jüngsten klaren Niederlagen im ÖFB-Cup-Viertelfinale (2:5 von Hartberg bei Rapid, 0:6 von St. Pölten beim LASK) verunsichert ins Spiel gegangen. Die kampfbetonte Partie vor 1.965 Zuschauern bot deshalb in der ersten Hälfte so gut wie keine Höhepunkte und war vor allem durch zahlreiche Behandlungspausen von angeschlagenen Spielern geprägt.

Kainz trifft

Die erste Großchance hatten die Gäste nach einem bösen Fehler von Michael Huber, der sich bei einem Klärungsversuch im Strafraum selbst anschoss. Doch Rene Gartler konnte diesen Assist nicht verwerten und schoss aus kurzer Distanz nur Tormann Rene Swete an (51.). Praktisch im Gegenzug erzielte dann Kainz nach Flanke von Zakaria Sanogo per Kopf das 1:0.

Danach musste St. Pölten mehr für das Spiel tun, aber Hartberg blieb zunächst gefährlicher. So zischte etwa ein Kopfball von "Joker" Fabian Schubert nach einem Eckball knapp über die Latte (62.). Auf der Gegenseite entschärfte Swete per Faustabwehr einen Freistoß aus spitzem Winkel von Eldis Bajrami (69.). Der Hartberg-Schlussmann leitete jedoch wenig später mit einem unnötigen Strafraumfoul an Gartler den Ausgleich ein (72.). Fountas verwertete eiskalt vom Punkt.