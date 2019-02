Rapid fügt zehn Salzburgern die erste Liga-Pleite zu

Offensive Rapidler

Bei Rapid wurde wie erwartet nach dem 0:4 in Mailand rotiert, aber die fünf Neuen machten die Hausherren offensiver als erwartet. Neben den Innenverteidigern gab es mit dem starken Auer (anstelle des kranken Potzmann) nur noch einen rein defensiv denkenden Spieler in der Startelf. Auf die Tribüne mussten Grahovac, Barac und (weil Badji im Kader stand und in Minute 85 sein Debüt gab) auch Alar.

Salzburg-Trainer Rose musste ohne die gegen Brügge verletzten Junuzovic und Pongracic (fehlt lange) auskommen und hatte ebenfalls eine Überraschung parat: Dabbur und Prevljak saßen nur auf der Bank. Das Duo hat im Herbst ein Tor mehr geschossen als der gesamte Rapid-Kader: 18. Der flinke Ersatz, Brügge-Schreck Daka und Minamino, konnte sich freilich sehen lassen.