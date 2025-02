Barcelona nach dem 4:4 gegen Atletico: "Frustriert, aber zufrieden"

Der FC Barcelona hat in einem spektakulären Spiel gegen Atlético Madrid eine gute Ausgangsposition für das anvisierte Pokalfinale in Spanien verspielt. Der Tabellenführer der Primera División drehte das Halbfinal-Hinspiel zu Hause nach einem 0:2-Rückstand zunächst in eine 4:2-Führung, musste sich nach zwei Gegentoren in der Schlussphase aber mit einem 4:4 (3:2) zufriedengeben.