Später Ausgleich für England: Deutschland bleibt ohne Sieg

In der ausverkauften Allianz-Arena in München ging es von Beginn an heiß her. Havertz und Rüdiger hatten bereits in den ersten fünf Minuten die deutsche Führung auf dem Fuß, aber auch die Engländer suchten ihr Heil in der Offensive und fanden gute Torchancen vor.

Nach der Pause schlugen die Deutschen aus ihrer spielerischen Überlegenheit Kapital. Der starke Hofmann (Mönchengladbach) brachte die Hausherren in Führung (50.). Die Gegenwehr der Engländer war damit allerdings keineswegs gebrochen. Immer wieder tauchten die Gäste gefährlich vor dem deutschen Tor auf. DFB-Goalie Neuer hatte alle Hände voll zu tun, um den Ausgleichstreffer zu verhindern. In Minute 88 war dann allerdings auch der beste deutsche Spieler chancenlos: Kane verwertete den Elfmeter und stellte verdient auf 1:1.