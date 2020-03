"So macht es keinen Spaß" - Hat Fußball ohne Fans einen Sinn?

Fan-Versammlungen vor den Stadien trotz Coronavirus, Ablenkungen vom eigentlichen Sport - "Das hat nichts mit Fußball zu tun."

So macht Profi-Fußball keinen Sinn - das war allen Beteiligten schon während des historischen Geisterderbys am Mittwochabend klar. Nach dem ersten Fußball-Bundesligaspiel überhaupt ohne Zuschauer ist die Diskussion darüber, ob man so weiterspielen mag, bereits entbrannt.

„Spaß macht es nicht. Schön ist es nicht“, sagte Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose nach dem 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Köln. „Eine Erkenntnis ist, dass die Fußball-Bundesliga ohne Fans keinen Spaß macht“, betonte FC-Manager Horst Heldt.