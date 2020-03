Mönchengladbach gewinnt das "Geister-Derby" gegen Köln

Borussia Mönchengladbach hat sich in der deutschen Bundesliga auf Rang vier geschoben. Das Team von Trainer Marco Rose setzte sich am Mittwochabend im Nachtragsspiel gegen den 1. FC Köln mit 2:1 durch und zog an Bayer Leverkusen vorbei. Für ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer und Co. war es der 50. Derbysieg gegen die zehntplatzierten Kölner, bei denen Florian Kainz bis zur 66. Minute spielte.

Breel Embolo (32.) mit seinem siebenten Saisontreffer und ein Eigentor von Kölns Jorge Mere (70.) sorgten für die Entscheidung. Der Anschlusstreffer durch Mark Uth (81.) kam für die Kölner zu spät. Zum ersten Mal in der Liga-Geschichte fand eine Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Grund ist der Coronavirus, der zahlreiche Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt derzeit ordentlich durcheinanderbringt.