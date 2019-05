Skandalöser Abschied: Erster Grashopper-Abstieg seit 1949

Fans von Grasshoppers Zürich erzwangen am Sonntag beim Stand von 0:4 in Luzern einen Spielabbruch. Die Hooligans forderten nach einer Unterhaltung mit Clubchef Stephan Rietiker und Österreichs Teamtormann Heinz Lindner die Herausgabe der Trikots. „Wenn es dazu beigetragen hat, Ausschreitungen oder Gewalt zu verhindern, ist es egal, ob es erniedrigend ist oder nicht“, sagte Lindner. "Es war aber schnell klar, dass sie nicht mehr zurück auf die Tribüne gehen wollen. Das habe ich dem Schiedsrichter gesagt", so Lindner. "Ich kann den Unmut der Fans zwar verstehen, aber solche Szenen gehören nicht zum Fußball."