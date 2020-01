Sieg im Elfmeterschießen bringt Real im Derby den Supercup

Real Madrid hat zum elften Mal den spanischen Supercup gewonnen - erstmals in einem Stadtderby, das in Saudi-Arabien ausgetragen wurde. Die Königlichen setzten sich mit 4:1 im Elfmeterschießen gegen Lokalrivale Atlético Madrid durch. Nach 120 Minuten hatte es in Dschidda in Saudi-Arabien 0:0 gestanden.

Im Elfmeterschießen traf Saul für Atlético nur den Pfosten, Thomas scheiterte mit seinem Versuch an Real-Torwart Thibaut Courtois. Den letzten Treffer für Spaniens Rekordmeister markierte Kapitän Sergio Ramos.

In der Verlängerung hatte Federico Valverde (115. Minute) nach einer klaren Notbremse gegen Atlético-Stürmer Alvaro Morata die Rote Karte gesehen.