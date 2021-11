Sexvideo-Prozess: Ein Jahr auf Bewährung für Real-Star Benzema

Im Prozess um versuchte Erpressung mit einem Sexvideo hat ein Gericht in Versailles den französischen Teamspieler Karim Benzema zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss der Stürmer von Real Madrid 75.000 Euro zahlen, berichtete die AFP am Mittwoch. Vier mitangeklagte weitere Männer wurden zu Strafen zwischen 18 Monaten auf Bewährung und zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Benzemas Anwälte kündigten an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.