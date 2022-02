Senegal und Superstar Mané gewinnen den Afrika-Cup im Elferschießen

Vierte Verlängerung

So parierte Abou Gabal in der 7. Minute souverän, zum bereits vierten Mal im Turnier. Senegal erarbeitete sich zwar in der zweiten Halbzeit ein Chancenplus, doch der Keeper von Rekordsieger Ägypten (sieben Titel bis Sonntag) blieb unbezwungen – so ging es torlos in die Verlängerung. Für Ägypten nach Achtel-, Viertel- und Semifinale schon zum vierten Mal.

Dass Mané diese noch bestreiten durfte, verdankte er nach zwei ruppigen Fouls dem Schiedsrichter - der frühere Salzburger sah "nur" Gelb.