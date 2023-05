Sturm-Erfolgstrainer Ilzer und Co.: Das sind die Besten der Liga

Die Titelentscheidung in der heimischen Bundesliga ist bereits gefallen, Red Bull Salzburg sicherte sich am vergangenen Wochenende die zehnte Meisterschaft in Folge. Sturm Graz hatte das Nachsehen, gewann dafür aber den Cup. Am Samstag könnte nun auch der Abstieg für Ried besiegelt werden. Kurz davor gab die Bundesliga wieder die Besten der Saison bekannt. In den Kategorien Spieler, Torhüter, Newcomer, Trainer und Schiedsrichter.

