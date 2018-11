"Schwerer Nackenschlag": Rapids "Murkserei" geht weiter

"Es war eine Topleistung meiner Mannschaft. Wir haben uns den absolut verdienten Sieg am Ende durch das Quäntchen Glück erarbeitet", resümierte WAC-Trainer Christian Ilzer. Nach dem dritten Sieg in Folge verbesserten sich die Lavanttaler auf Rang drei. "Wir finden immer besser in die Spur. Jeder Sieg gibt uns Selbstvertrauen und so wie es läuft, ist alles gut", sagte der 41-Jährige.

Sogar noch besser läuft es aktuell für den TSV Hartberg, der mit dem 2:1 in Mattersburg zum fünften Mal en suite in der Liga gewann. Rang fünf ist der Lohn für den schon fünf Punkte vor Rapid liegenden Aufsteiger. "Es ist eine schöne Geschichte, sie haben einen unglaublichen Lauf, ich freue mich für Hartberg", sagte Ilzer über seinen Ex-Club. Markus Schopp hat scheinbar die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt. "Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen. Es ist extrem erfreulich, was in den letzen Wochen passiert, jeder im Team trägt einen Teil dazu bei", meinte der Hartberg-Trainer.