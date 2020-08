Schwere Verletzung bei Rapid-Hoffnungsträger

Der SK Rapid wird längere Zeit auf Dalibor Velimirovic verzichten müssen. Der Defensivspieler blieb beim Testspiel in Draßburg am Wochenende ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängen und musste ausgewechselt werden. In den folgenden Tagen wurde er untersucht, ehe in Wien die Diagnose erfolgte. Velimirovic riss sich das vordere Kreuzband und den Meniskus im linken Knie. Wann die Operation erfolgen wird, steht noch nicht fest.

Damit wird der 19-Jährige auf unbestimmte Zeit fehlen. Heuer wird er höchstwahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen können. Bis dato absolvierte Velimirovic sieben Pflichtspiele in der ersten Mannschaft von Rapid.