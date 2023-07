Schießerei und Hotelbrand: "Unheimliche Zufälle" bei der Frauen-WM

Schreckmoment für Neuseelands Fußballerinnen: Die Auswahl des WM-Co-Gastgebers musste wegen eines Feueralarms aus dem Teamhotel in Sicherheit gebracht werden. Laut Nachrichtenagentur AP waren am Samstag mehrere kleine Brände im Pullman Hotel in Auckland ausgebrochen. Während der Löscharbeiten sei das Team für einige Stunden in einem benachbarten Hotel untergebracht worden, schrieb die Zeitung New Zealand Herald. Alle Spielerinnen sind nach Teamangaben in Sicherheit.